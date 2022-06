Il widget At a Glance dei Pixel mostra ora chi suona al Nest Doorbell

Continua il percorso di Google verso il miglioramento del widget At a Glance dei suoi Pixel. Dopo gli aggiornamenti di qualche mese fa e l'annuncio dell'arrivo della funzione, il gigante della ricerca ha rilasciato ora l'integrazione del widget con i Nest Doorbell.

In pratica quando qualcuno suonerà il campanello si potrà vedere direttamente una miniatura del live feed nel widget del proprio Pixel, con alcune informazioni aggiuntive a lato. Ovviamente le app Google Home o Nest devono essere installate perché il tutto vada come previsto. La nuova funzione, disponibile nei telefoni con Android 12 e 13, è abilitata in automatico, e per disabilitarla bisogna