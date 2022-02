Assistente di Google lento? Velocizzatelo con questo trucco!

Avete notato che l'Assistente Google sia diventato un po' più lento? La velocità con cui l'Assistente Google risponde a un comando dipende da molteplici fattori, tra cui l'hardware del telefono e la velocità della rete. Ma ce n'è un altro che potrebbe influire: avere l'Assistente configurato su troppi dispositivi, anche quelli che non sono più attivi.

Google è a conoscenza di questo problema e sta implementando una nuova impostazione nell'app Google per consentire agli utenti di rimuovere facilmente i dispositivi inutilizzati. La pagina delle impostazioni menziona che la rimozione dei dispositivi inutilizzati darà "un'esperienza più veloce". La pagina elenca tutti i dispositivi su cui si è utilizzato l'Assistente Google in precedenza. Per impostazione predefinita, l'elenco mostra solo i dispositivi non utilizzati per tre mesi o più. Ma potete anche ordinarlo per visualizzare i dispositivi utilizzati nell'ultimo mese o nell'ultima settimana.