Assistant e Lens sperimentano una nuova funzione su Android, la vedete?

Da diversi anni ormai siamo abituati ai servizi e app che Google propone per smartphone e tablet, sia Android che iOS, e tra questi troviamo sicuramente Assistant e Lens. Questi ultimi sono i più rilevanti servizi smart di Google.

Nelle ultime ore sono emerse importanti novità sull'integrazione di questi due servizi. Da tempo ormai abbiamo conosciuto l'integrazione di Lens in Assistant, tramite opzioni per il riconoscimento automatico dei documenti e delle immagini che viene proposto direttamente quando viene avviato Assistant.

Google starebbe sperimentando una nuova opzione di Lens all'interno di Assistant. Come vedete dallo screenshot qui sotto, la nuova opzione consiste in Search this screen. Tale opzione acquisirebbe lo screenshot della schermata corrente, per poi fornire l'accesso a Lens e alle sue varie sezioni Traduci, Testo, Cerca, Compiti, Shopping, Luoghi e Ristorazione.