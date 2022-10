L'archivio delle app del Play Store inizia a funzionare: ecco come

Google fa sentire la sua presenza nel settore smartphone e tablet anche grazie alle sue app e servizi per Android e iOS. Proprio in questo contesto è appena emersa un'interessante novità per il Play Store su Android.

La novità alla quale ci riferiamo è stata annunciata in realtà diversi mesi fa, e consiste nell'archivio delle app per il Play Store. Nelle ultime ore alcuni utenti hanno scovato la possibilità di usare nella pratica la funzionalità.

Il breve video che trovate proprio qui in basso mostra la funzionalità all'opera. In linea teorica ogni singola app Android può essere archiviata tramite il nuovo strumento del Play Store. Nella pratica, almeno per il momento, soltanto l'app Google News.