Il multitasking su Chrome? Per Google funziona molto meglio su schermi più grandi

Android 12L, la versione Android è progettata per dispositivi con schermi di grandi dimensioni come pieghevoli, tablet e dispositivi ChromeOS, è disponibile come versione beta da alcuni mesi. Anche i telefoni sono supportati, però. Nel tentativo di pubblicizzare i miglioramenti dell'usabilità delle app su dispositivi a grande schermo, Google ha ora condiviso alcune statistiche sull'utilizzo del suo browser Chrome.

Google afferma che per garantire la parità di funzionalità in termini di multitasking e produttività tra la versione desktop di Chrome e quella utilizzata su dispositivi a grande schermo come pieghevoli e tablet, il team di sviluppo ha sperimentato diverse funzionalità. Per fare questo, il team ha sfruttato le funzionalità di Android 12L come la barra delle applicazioni e il pannello laterale di Samsung per consentire alle persone di aprire e utilizzare più finestre di Chrome contemporaneamente.