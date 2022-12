Apple TV su Android potrebbe presto essere realtà

Si tratterebbe di un'ottima notizia per i possessori di smartphone Android, soprattutto perché Apple TV è già fruibile su dispositivi Android TV: in particolare, l'app Apple TV è arrivata dapprima sui televisori Sony Bravia, e poi è sbarcata anche su Chromecast con Google TV e infine su tutti i dispositivi Android TV / Google TV.

Secondo il leaker ShrimpApplePro, Apple starebbe finalmente per rilasciare un app per guardare i contenuti di Apple TV su smartphone Android : la società di Cupertino avrebbe praticamente terminato lo sviluppo vero e proprio dell'app, che quindi si trova in una fase di "testing interno" , con l'obiettivo di risolvere gli ultimi eventuali problemi prima di essere rilasciata effettivamente al pubblico.

Siamo abituati a fruire dei tanti servizi di streaming che ci sono sul mercato da qualsiasi dispositivo, sia esso uno smartphone , un tablet o una smart TV , ma non è così per proprio tutti i servizi: Apple TV , la piattaforma della casa di Cupertino, non è infatti disponibile su smartphone Android , ma fortunatamente la situazione sta per cambiare.

Non ci resta che attendere ancora un po': al momento, non sappiamo quando l'app Apple TV per Android sarà effettivamente rilasciata, anche se non dovrebbe passare troppo tempo visto che l'app si trova comunque in fase beta interna.

Per concludere, ShrimpApplePro ha parlato brevemente anche di Apple Music: l'app di streaming musicale per Android starebbe infatti per ricevere un corposo aggiornamento, ma anche in questo caso non abbiamo né dettagli sull'update e né tantomeno sappiamo quando sarà rilasciato.