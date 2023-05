Incredibile Apple: una sua app arriva prima su Android che su iPad e Mac

Oggi però parliamo di un fatto curioso , una novità che arriva da Apple e che riguarda la sua app Apple Music Classical . La notizia è che Apple ha appena reso disponibile l'app Apple Music Classical per dispositivi Android , e soprattutto che l'ha resa disponibile su Android quando ancora non è arrivata su iPad e Mac .

Da sempre abbiamo parlato del curioso parallelo tra il mondo Android e quello iOS , con Google e Apple che di pari passo hanno sempre più perfezionato app e servizi per i loro rispettivi dispositivi.

Apple Music Classical è un'app disponibile già da qualche tempo per iPhone e consiste in una declinazione di Apple Music, la piattaforma di streaming musicale dell'azienda di Cupertino, e si differenzia dalla versione standard per una diversa interfaccia grafica, contenuti musicali ovviamente attinenti alla sfera della musica classica e un font dedicato.

Potete avere un'anteprima dell'interfaccia grafica di Apple Music Classical su Android osservando l'immagine che trovate qui sopra.

Proprio come accade per Apple Music Classical su iPhone, l'app su Android è accessibile a tutti coloro che hanno un abbonamento Apple Music.

Difficile capire perché Apple Music Classical ancora non sia arrivata su iPad e Mac, ed è sicuramente inusuale vederla prima su Android. Qui sotto trovate il pulsante diretto per scaricarla dal Play Store.

Scarica da Play Store