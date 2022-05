L'app Wear OS ha una versione beta: come aderire

A valle del Google I/O 2022, l'evento annuale di Google in cui abbiamo visto diverse novità per il settore smartphone e smartwatch, sono arrivate diverse novità anche a livello software. Tra queste troviamo l'introduzione della versione beta di Wear OS.

La companion app di Wear OS è utile per gestire i dispositivi indossabili con Wear OS connessi al proprio smartphone, che sia Android o iOS. Nelle ultime ore Google ha pubblicato la pagina per aderire alla beta di Wear OS su Android. Per beta si intende la versione di testing dell'app, e non del sistema operativo smartwatch.

Potete aderire anche voi alla beta dell'app Android di Wear OS, il programma risulta attualmente aperto a tutti. Tuttavia sembra che ci voglia del tempo affinché la richiesta venga approvata. Al momento non è noto se siano incluse novità particolari per chi installerà la beta, rispetto alla versione standard.

Sulla stessa lunghezza d'onda sono state pubblicate le pagine per aderire alle versioni beta delle app Android di YouTube Music, YouTube TV, Google Clock, Google News e Play Books. Qui sotto trovate il link diretto per l'adesione alla versione beta dell'app Android di Wear OS.