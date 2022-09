L'app di TikTok è più fluida e Google si complimenta

Ad oggi i social network svolgono un ruolo fondamentale nel nostro quotidiano praticamente per tutte le tipologie di utenti. Tra i social maggiormente in crescita e più giovani troviamo sicuramente TikTok.

Canale Telegram Offerte

Il social network cinese basato sui brevi contenuti video ha visto una crescita vertiginosa negli ultimissimi anni, con un pubblico che è ormai dell'ordine del miliardo e che attualmente conta per la sua maggior quota utenti di giovane età.

Dopo le recenti spiacevoli novità per le app Android e iOS di TikTok, a causa della grave vulnerabilità scovata da Microsoft e risolta senza conseguenze per la privacy degli utenti, arriva un nuovo e ulteriore aggiornamento per l'app Android di TikTok, tutta all'insegna della fluidità e dell'ottimizzazione.

Fa particolare notizia che Google ha promosso tale aggiornamento, probabilmente per fornire un esempio positivo a tutti gli sviluppatori che si occupano di app Android. L'aggiornamento all'app TikTok ha infatti introdotto diverse ottimizzazioni. Andiamo a vedere insieme le novità: