L'app Theme Park di Samsung porta sui Galaxy un nuovo Material You

L'app Theme Park, come suggerisce il nome, permette di personalizzare l'interfaccia del tema di sistema. Con il nuovo aggiornamento arrivano delle nuove opzioni, le quali permettono agli utenti di scegliere in maniera ancora più libera il colore alla base del tema di sistema.

Spesso parliamo dell'aspetto della personalizzazione su Android , un argomento molto caro agli utenti del robottino verde. Con Android 14 sono in arrivo delle interessanti novità proprio in tema personalizzazione, con un rinnovato Material You , ma Samsung sembra voler anticipare i tempi.

Come vedete dagli screenshot che trovate in basso, la nuova versione di Theme Park permette di scegliere il colore base per il tema a partire da una tavolozza di colori identificati in base allo sfondo di sistema.

Una volta scelto il colore sarà anche possibile personalizzare la tonalità in termini di saturazione e gradazione.

In questo modo potrà essere personalizzato il tema di sistema a un livello ancora più profondo. Gli utenti di Theme Park potranno anche salvare il tema creato per poi applicare anche in un secondo momento.

L'aggiornamento appena descritto per Theme Park è attualmente in fase di distribuzione automatica attraverso il Galaxy Store. Potete scaricare l'app attraverso questo link diretto.