L'app Sonos per Android perde la funzione più banale del mondo

Nel settore dell'esperienza con i contenuti audio conosciamo Sonos per essere uno dei punti di riferimento nel mercato, con i suoi speaker che rappresentano i dispositivi di gamma alta. Questi sono ovviamente accoppiati con app per dispositivi Android per facilitarne la gestione.

L'app Sonos per dispositivi Android sta per ricevere una novità che farà storcere il naso a più di un utente. Si tratta della possibilità di riprodurre tramite gli speaker dell'azienda i contenuti presenti nello storage interno del dispositivo sul quale viene eseguita.