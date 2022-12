L'app di sicurezza dei Pixel arriva su Xperia e Vivo: ecco i modelli

Torniamo a parlare di una delle app più interessanti di Google in tema di sicurezza, ovvero dell'app Emergenze personali che a partire da quest'anno abbiamo visto arrivare in esclusiva sui Pixel di Google.

L'app Sicurezza offre diverse opzioni e servizi per la sicurezza personale e delle eventuali emergenze. Si tratta quindi di uno strumento che ci si augura di non usare mai ma che può rivelarsi molto utile.

Qualche giorno fa abbiamo visto l'app Emergenze personali arrivare sul primo dispositivo non Pixel, sul Nothing Phone (1) che si era appena aggiornato ad Android 13. Nelle ultime ore la lista di modelli non Pixel che possono contarvi si è allargata. Andiamo a vederli insieme:

Nothing Phone (1)

Sony Xperia 5 IV

Sony Xperia 1 IV

iQOO 7

iQOO 8 Pro

iQOO 9 SE

iQOO 9 Pro

iQOO 9T

iQOO I2202

iQOO 11

iQOO Neo7

Vivo X80 Pro

Vivo X90

Vivo X90 Pro

Qui in basso potete avere un'anteprima delle principali funzioni dell'app Emergenze personali.

Sui modelli non Pixel, quelli che trovate nell'elenco sopra, dovrebbe essere arrivata automaticamente, mentre sui Pixel aggiornati ad Android 13 la trovate integrata nelle Impostazioni di sistema.