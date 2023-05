Pixel Tablet e Pixel Fold spingono l'ottimizzazione delle app su schermi grandi

Il Google I/O è appena passato, ma l'eco degli annunci dei nuovi dispositivi dell'azienda rimbomba ancora nelle nostre orecchie.

E se Pixel 7a, almeno per noi italiani (a proposito, non lasciatevi sfuggire la nostra recensione) è il prodotto da guardare con più attenzione non fosse altro che per la possibilità di acquistarlo, Pixel Fold e Pixel Tablet hanno in un certo senso dato la spinta decisiva all'ottimizzazione delle app su schermi di grandi dimensioni.

Google ha infatti annunciato che il processo, iniziato con Android 12L e proseguito con Android 13, di permettere alle app Android di sfruttare adeguatamente lo spazio a disposizione su tablet e pieghevoli è ora arrivato a un punto decisivo, e nelle prossime settimane saranno più di 50 le app che verranno aggiornate. Tra queste, troviamo Google Calendar, YouTube Music e persino Google Play, che ora vi proporrà nella schermata iniziale le app ottimizzate per il vostro dispositivo, e quali funzioni propongono (come la possibilità di utilizzo con una penna o lo schermo diviso).

Google Calendar, per esempio, riceverà un layout completamente adattivo, con un'interfaccia divisa su schermi di tablet e pieghevoli (e una transizione fluida da schermo anteriore a interno su questi ultimi). Con il dispositivo in orizzontale, vedrete a sinistra il calendario mensile e a destra i dettagli degli eventi della giornata sulla destra. Inoltre una nuova barra di navigazione in alto rende facile passare da una visualizzazione all'altra (ad es. giorno, settimana, mese).