L'app per avere la ricerca del Pixel Launcher su tutti i telefoni Android

Tra le esclusive offerte dal Pixel Launcher troviamo la ricerca globale nello smartphone e online. Negli ultimi giorni abbiamo provato un'app che estende questa funzionalità esclusiva a tutti i telefoni Android. Parliamo di Pixel Search , andiamo a vedere insieme come funziona.

Il mondo dei Pixel ha sempre generato una certa attrazione da parte di tutti gli utenti Android , almeno a livello di interfaccia grafica e software. In questo senso conosciamo bene le potenzialità e l'esclusività del Pixel Launcher , il launcher di Google per i suoi modelli Pixel.

Il meglio del Pixel Launcher, anzi di più!

Pixel Search è un'app molto ben strutturata e sviluppata. Arriva dallo stesso sviluppatore dell'app Shortcut Manager e Pinned Shortcut, le quali propongono delle funzionalità sempre ispirate al Pixel Launcher.

Come vedete dagli screenshot in galleria, uno dei punti forti dell'app è proprio l'interfaccia grafica, molto pulita e curata, che rende piacevole l'utilizzo dell'app. Dal punto di vista funzionale, Pixel Search non offre una gamma particolarmente ampia di possibilità.

La funzione essenziale dell'app è fornire la possibilità di effettuare la ricerca di elementi, pagine web, file e app presenti sul proprio smartphone.