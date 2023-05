Registrare le chiamate su qualsiasi Android è più facile con quest'app

Prima di ciò però è bene fare una precisazione molto importante : registrare una telefonata in Italia non costituisce reato , ovvero non corrisponde a una violazione della privacy perché si tratta di una registrazione di qualcosa che abbiamo già ascoltato, visto che si partecipa alla conversazione.

Chi è nel mondo Android da qualche anno, saprà che nel tempo sono diverse le app arrivate per offrire questo servizio, così come sono diversi i produttori che hanno integrato tale funzionalità nelle loro interfacce software. E proprio in questo contesto abbiamo provato un'app che attualmente è in voga e promette di registrare le chiamate. Parliamo di Call Recorder , andiamo a vedere come si è comportata.

Essenziale ed efficace, con qualche limite

L'app Call Recorder è una delle app maggiormente valide per registrare le chiamate disponibili attualmente nel panorama Android. Vi diciamo subito che, proprio per la sua natura, l'app risulta abbastanza invasiva. Al primo avvio infatti vi verrà richiesto di concedere il permesso per le notifiche, per accedere alla memoria interna del telefono, di accedere alle telefonate e di monitorare l'attività. Purtroppo, non è possibile negare uno di questi permessi, anche se non si intende utilizzare la funzionalità a esso collegata.

Quindi se siete disposti ad accettare questi compromessi, allora vedrete che l'interfaccia di Call Recorder è molto essenziale. Oltre a essere essenziale riconosciamo anche che è abbastanza datata, con linee grafiche precedenti addirittura al Material Design di qualche anno fa.

Ma d'altra parte, non è per l'interfaccia grafica che siete interessati a Call Recorder.

L'interfaccia dell'app è molto essenziale, attraverso la barra inferiore sarà possibile navigare attraverso le varie sezioni. Troviamo quella principale in cui vengono raccolte tutte le registrazioni effettuate, e poi è possibile accedere alle impostazioni per personalizzare la cartella in cui vengono salvati i file audio corrispondenti alle registrazioni e altre opzioni di personalizzazione grafica dell'app. Call Recorder supporta il tema scuro, anche se molto primitivo.