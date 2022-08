Se avete scaricato queste app, fareste meglio a disinstallarle

Come purtroppo diverse ricerche indipendenti hanno rivelato, Android è uno dei sistemi operativi più colpiti da malware, e sicuramente in ambito mobile detiene il primato. Purtroppo Google non riesce sempre a identificare le app pubblicate sul Play Store che possono rappresentare un rischio per gli utenti, ma per fortuna società di sicurezza indipendenti lo scansionano per avvertire di possibili problemi. Canale Telegram Offerte

Nessuna sottrazione di dati, ma un'invasione di pubblicità

In questo caso, Bitdefender ha pubblicato un rapporto su 35 app, scaricate per un totale di oltre due milioni di volte, che nascondono la loro presenza sul dispositivo rinominandosi e cambiando icona, e successivamente iniziano a inondare il telefono di annunci pubblicitari invadenti. Questo tipo di pubblicità sono molto più intrusive di quelle normalmente presenti in app legittime e rallentano sensibilmente anche le prestazioni dello smartphone. Non solo, ma come abbiamo visto, cambiano nome e icona in modo da prendere le sembianze delle Impostazioni del telefono (e cambiano aspetto a seconda del dispositivo su cui sono installate, in modo da camuffarsi meglio) e si nascondono persino dall'elenco delle app recenti, il che le rende difficili individuare ed eliminare.

Una delle app che riempiono il telefono di pubblicità. Fonte: Bitdefender