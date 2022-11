L'app Pixel Watch ha ricevuto un'utile funzionalità per i profili eSIM

Pixel Watch è il dispositivo con il quale Google finalmente è entrata nel mercato smartwatch. Lo abbiamo conosciuto a fondo nella nostra recensione completa. Ora scopriamo qualche interessante novità introdotta dopo il lancio.

Nelle ultime settimane l'app Pixel Watch, sviluppata e distribuita specificatamente per Pixel Watch da parte di Google, ha ricevuto un aggiornamento software. Questo aveva l'obiettivo di correggere alcuni aspetti nella gestione eSIM. In realtà, ha anche introdotto un'interessante novità per quanto riguarda il supporto di più eSIM.