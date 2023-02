Che successo per l'app Pixel Watch: già superati i 500 mila download

Dopo anni di rumor e leak, finalmente nel 2022 è arrivato Pixel Watch, il primo vero smartwatch prodotto da Google. L'orologio si è mostrato sin da subito molto interessante (il tutto confermato dalla nostra recensione) e anche la companion app si sta comportando bene a livello di download.

L'app Pixel Watch, che ovviamente serve a gestire tutte le opzioni dell'orologio di Google, ha infatti da pochissimo superato il traguardo dei 500 mila download sul Play Store: si tratta di un numero decisamente elevato, considerando che l'app viene scaricata "prevalentemente" dai possessori di Pixel Watch.

Con l'avvento di Wear OS 3, Google ha "costretto" i vari produttori di smartwatch a creare una propria applicazione per la gestione dell'orologio (in precedenza, era possibile affidarsi all'app Wear OS): tramite queste, è possibile cambiare la watchface, gestire le impostazioni per le notifiche, gestire le app installate sull'orologio e tanto altro.