L'app Orologio di Samsung si aggiorna: novità per widget e timer

Samsung si conferma tra i produttori di smartphone più attivi nel supporto software. Questo non passa soltanto dai frequenti aggiornamenti per i suoi modelli Android ma anche per l'aggiornamento delle sue app.

Nelle ultime ore infatti è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per l'app Orologio di Samsung, quella che troviamo preinstallata su un gran numero di modelli della casa sudcoreana.