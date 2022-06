Queste app rubano dati e denaro: disinstallatele subito!

Nonostante l'impegno del team di sicurezza di Google, purtroppo possono capitare app che sfuggono ai controlli del Play Store e contengono malware. Per fortuna ci sono esperti di sicurezza in tutto il mondo che controllano e avvisano in caso di situazioni pericolose.

È il caso delle app che vi mostriamo oggi, che contengono i tristemente famosi malware Joker e Hydra e sono in grado di sottrarre dati personali come numeri di telefono, indirizzi e-mail, password e persino ai dettagli delle carte di credito per sottrarre denaro senza che l'utente se ne accorga. Ecco le app da disinstallare immediatamente:

Document Manager

Coin track Loan - Online loan

Cool Caller Screen

PSD Auth Protector

RGB Emoji Keyboard

Camera Translator Pro

Queste app sono state scaricate decine di migliaia di volte, hanno recensioni positive e alcune sono persino ancora disponibili al download. Qui sotto invece mostriamo una lista di app più vecchie che contengono malware, in caso ve le siate perse.

Fast PDF Scanner

Air Balloon Wallpaper

Colorful Messenger

Thug Photo Editor

Anime Wallpaper

Peace SMS

Happy Photo Collage

Original Messenger

Pellet Messages

Smart Keyboard

Special Photo Editor

4K Wallpapers

Come al solito, per proteggervi ci consigliamo di: