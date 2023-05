Questa app Lettore QR è strabiliante!

Molte volte abbiamo parlato di come la tecnologia, ormai sempre presente nelle nostre vite con gli smartphone e i dispositivi indossabili come gli smartwatch, ci aiuta in tante delle attività quotidiane che facciamo. Oggi parliamo proprio di un'app che facilita le attività quotidiane, con particolare riferimento ai codici QR e ai codici a barre che popolano ormai qualsiasi prodotto prendiamo in mano. Andiamo a vedere perché l'app Lettore QR è tra le migliori che abbiamo mai provato (e fidatevi, ne abbiamo provate tante).

Il coltellino svizzero dei lettori di codici

L'app Lettore QR si presenta con un'interfaccia molto semplice, sicuramente non aggiornata secondo gli ultimi canoni del Material You, ma efficace e accessibile. Chiaramente non è per l'interfaccia che dovreste provare questa app. L'app propone una sezione principale in cui vengono raccolte le sue principali funzionalità: Scansione di codici . La scansione dei codici può avvenire usando la fotocamera del telefono oppure scansionando un file già presente nella memoria interna del telefono. Questa seconda opzione è molto comoda e funziona con qualsiasi tipo di file possa contenere un codice QR. Una volta scansionato il codice sarà possibile visualizzare il prodotto riconosciuto. L'app proporrà subito diverse opzioni per il prodotto scansionato, come la ricerca sul web, la ricerca diretta su Amazon ed eBay.

Creazione di codici. Questa è sicuramente la funzionalità che ci ha stupito maggiormente in positivo. Si possono infatti creare dei codici QR per condividere tanti tipi di informazioni. Si possono generare codici per condividere la posizione istantanea, un sito web, un evento sul calendario e addirittura una rete Wi-Fi con nome e password.

. Questa è sicuramente la funzionalità che ci ha stupito maggiormente in positivo. Si possono infatti creare dei codici QR per . Si possono generare codici per condividere la istantanea, un sito web, un evento sul e addirittura una con nome e password. La sezione Cronologia è utile perché vi permette di consultare tutte le scansioni fatte con l'app. Molto comoda l'opzione per importare ed esportare record di scansioni avvenute in passato. Dal punto di vista della personalizzazione l'app offre delle discrete opzioni: troviamo il supporto al tema scuro, l'apertura immediata dei siti web e la personalizzazione del feedback fornito ogni volta che si effettua una scansione. Insomma, avrete capito che l'app Lettore QR ci ha davvero stupito. Difficilmente abbiamo provato un'app di questo genere così completa e funzionale, e soprattutto che non sbaglia un colpo.

Ed è anche gratis!