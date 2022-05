Le app gratuite di pulizia mettono a rischio la sicurezza di milioni di utenti

Secondo il team di ricerca di Cybernews, gli utenti Android dovrebbero pensarci due volte prima di scaricare le app gratuite per effettuare la pulizia dei propri dispositivi. Molte di esse, infatti, conterrebbero tracker di dati oppure collegamenti a domini potenzialmente dannosi. Prima di entrare nel vivo della notizia, può essere utile consultare la nostra guida sulle VPN.

In particolare, almeno 13 delle 40 app più scaricate possono risultare dannose per la privacy degli utenti. Addirittura, sei di esse contengono probabili collegamenti dannosi che potrebbero mettere a rischio l'incolumità dei dispositivi. Il "migliore" del gruppo, comunque, è risultato "Keep Clean Cleaner", che ha ottenuto un punteggio di 54 su 100. Al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente "Fancy Booster" e "Clean Guard". All'ultimo posto, invece, "Safe Security Antivirus", che ha conquistato soltanto 9 punti.