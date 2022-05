Ecco tutte le app Google che saranno a misura di tablet

Queste app vedranno un aggiornamento in futuro.

Family Link. Mostrerà una barra di navigazione sempre visibile.

Google Home. Arriverà una barra di navigazione centrata.

Gmail. In arrivo una barra di navigazione con un pulsante del cassetto in alto per vedere cartelle ed etichette.

Google TV. Arriverà una barra di navigazione con il feed delle notizie in evidenza.

Messaggi. In arrivo un layout a due colonne, anche se non è chiaro se per i pieghevoli o per i tablet, che richiedono l'associazione del dispositivo, come Messaggi per il Web.

Google One. In arrivo un nuovo cassetto di navigazione.

Google Lens. Arriverà l'orientamento orizzontale.

Google Duo. In arrivo controlli centralizzati.

Google Play. Come per Foto, in arrivo una barra di navigazione e un campo di ricerca in alto. Le schede vengono utilizzate per mostrare vari elenchi e promozioni.

Ricerca nel Play Store o Spazio di intrattenimento. Google ha citato questa nuova funzione, senza dare ulteriori dettagli

Calcolatrice Google. Arriva il layout a due colonne.