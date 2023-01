L'app Google si rinnova in pieno stile Material You

Prosegue imperterrito l'impegno di Google per aggiornare le sue app proprietarie con un design in stile Material You, in modo da rendere l'esperienza utente più omogenea e coerente (come disinstallare le app Android). L'ultima della lista è nientemeno che l'app Google, il centro dell'esperienza di ricerca sui dispositivi mobili, Android o Apple, la cui riprogettazione era già apparsa alcuni mesi fa, e che ora è finalmente disponibile, almeno nella beta dell'app. Andiamo a vedere le novità. Offerte Amazon OFFERTE TRONY

App Google: le novità

La prima novità che balza subito all'occhio è la nuova barra inferiore con pulsanti a forma di pillola (immagine sopra), ma a differenza delle altre app proprietarie di Google qui abbiamo una variante piuttosto minimalista, sulla falsariga di quanto visto con Gmail. La forma dei pulsanti si abbina ora ai filtri di ricerca in alto, ma hanno una tonalità blu persistente, che non utilizza il nuovo tema con colori dinamici, proprio come era successo per il Play Store.

Passando allo switcher dell'account, che ci consente di passare da un account all'altro toccando il nostro avatar in alto a destra, qui abbiamo il nuovo design Material You ormai introdotto in quasi tutte le app della GrandeG, con l'aggiunta dei colori dinamici. In questa finestra troviamo una netta separazione tra le voci che riguardano le interazioni con l'app, come gli account disponibili, la Cronologia ricerche, Elimina gli ultimi 15 minuti, i Risultati su di te e i Promemoria, e le impostazioni dell'app come I tuoi dati nella ricerca, le Impostazioni, Aiuto e feedback.

Se tocchiamo Impostazioni, possiamo apprezzare ancora più cambiamenti, con il nuovo tema scuro completamente nero, che sicuramente sarà apprezzato da chi possiede schermi AMOLED e nuove intestazioni, anche se un po' piccole, mentre l'organizzazione delle voci non è cambiata, con Generali

Notifiche

SafeSearch

Risultati personali

Personalizzazione

Assistente Google

Voce

Lingua e regione

Privacy e sicurezza (che al momento non sembra funzionare)

Informazioni Se toccate una voce, per esempio Generali, potrete apprezzare i nuovi pulsanti a forma di pillola.

