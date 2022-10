L'app Google Home supporterà le routine "domestiche"

Google da diversi anni ormai rappresenta un pilastro nel settore dei dispositivi come smartphone e tablet, sia in termini hardware con i suoi Pixel e sia in termini software con le sue app e servizi.

Canale Telegram Offerte

Tra quest'ultima categoria troviamo Google Home e le sue routine. Abbiamo visto nel corso degli ultimi anni come le routine siano un aspetto fondamentale dell'interazione tra utenti Android e Google Assistant. Proprio per le routine è in arrivo un'interessante novità.

Stiamo parlando di una nuova funzionalità dell'app Google Home che permetterà una maggiore interazione con le routine nella loro fase di creazione e personalizzazione. Sarà infatti possibile modificare le routine create in precedenza anche per coloro che non sono in possesso dell'account che le ha create.