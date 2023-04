L'app Google Home sempre più globale: più opzioni per nuovi dispositivi smart

Proprio in termini di aspetti funzionali arrivano altre novità. Da GHomeFrance infatti arrivano gli screenshot che trovate in basso, i quali mostrano le nuove opzioni che stanno arrivando nell'app Google Home e che riguardano da vicino il supporto a nuovi dispositivi smart.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto Google implementare importanti novità per l'app Home: questa hanno riguardato soprattutto l'interfaccia grafica , con un nuovo design arrivato prima in beta, ma anche alcuni aspetti funzionali.

Google Home è attualmente il punto di riferimento delle case smart di milioni di utenti. La piattaforma è disponibile ormai da anni per controllare dal proprio smartphone o tablet tutta la domotica compatibile in casa.

Le novità per l'app Home riguardano infatti l'implementazione di nuove opzioni per specifici oggetti smart all'interno dell'app. Con queste nuove opzioni l'app Home sarà in grado di controllare maggiori aspetti di dispositivi smart specifici, controlli che in precedenza erano disponibili esclusivamente con l'app del produttore del dispositivo in questione.

Gli screenshot mostrano come sono stati implementati dei nuovi slider per controllare l'apertura delle tapparelle e delle tende in casa. Arrivano anche nuovi controlli per le varie modalità di funzionamento di stufe, diffusori e forni. In precedenza erano disponibili esclusivamente i pulsanti per accendere e spegnere i dispositivi.