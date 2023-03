L'app Google Home riceve nuove opzioni per chi ha Nest Wifi

L'app Google Home è sempre più il centro di controllo della domotica in casa per gli utenti Google, soprattutto per coloro che si affidano ai prodotti Nest, il brand di Google che offre sul mercato dispositivi per la gestione della rete, smart speaker e smart display.

Nelle ultime ore Google ha rilasciato un piccolo aggiornamento proprio per la sua app Home, con il quale introduce alcune interessanti novità riservate a coloro che possiedono un dispositivo della gamma Nest Wifi e che usano l'app Home per gestire la rete.

Le nuove opzioni arrivano in via sperimentale, ovvero con l'obiettivo di essere testate. Si tratta di due funzionalità che sono presenti nella nuova sezione denominata Wi-Fi Labs, localizzata nelle impostazioni di rete. Come vedete dagli screenshot presenti in galleria, le nuove opzioni permetteranno di gestire l'accesso a contenuti sensibili sulla propria rete: