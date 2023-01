La nuova app Google Home dà più informazioni sui dispositivi connessi

Da diversi mesi Google ha offerto la possibilità di partecipare all'anteprima pubblica della nuova app Google Home, che offre un'interfaccia rinnovata e nuove funzionalità (ecco come registrarsi). L'ultimo aggiornamento, identificato con il numero di versione 2.63.1.12 dell'app, porta anche una diversa gestione dei dispositivi connessi. Vediamo cosa cambia, ricordandovi il nostro approfondimento su Matter, ovviamente supportato da Google Home. OFFERTE UNIEURO OFFERTE MEDIAWORLD

Nuova app Google Home: lista dei dispositivi connessi

Se nell'app Google Home andate alla pagina Wi-Fi e toccate il riquadro Dispositivi, vi troverete di fronte a un'interfaccia completamente rinnovata. La prima cosa che noterete è prima di tutto che ora andando nella pagina relativa alla Rete (che ora si chiama Prestazioni di rete e non Cronologia di rete) non troverete più tre schede divise tra Velocità Internet, Punti e Dispositivi (immagine sotto, a sinistra), ma avrete accesso al riquadro Dispositvi (immagine sotto a destra).

Fonte: 9to5Google

Questa pagina mostra tutti i dispositivi connessi e toccando in alto a destra il menu a tendina Ordina per, potete scegliere se ordinare i dispositivi tra Tempo reale di connessione (selezionato per impostazione predefinita), Forza del segnale, 1 giorno, 7 giorni e 30 giorni. Dal lato opposto, trovate invece il conteggio degli Mbps totali (immagine sotto). La nuova voce Forza del segnale viene aggiornata ogni 5 secondi e mostra un indicatore a forma di segnale Wi-Fi (sulla destra) con tre livelli (immagine sotto, a destra): Connessione debole o sconosciuta

Connessione ok

Ottima connessione

Pagina dei dispositivi di Google Home. A sinistra, menu a tendina per decidere come ordinare i dispositivi. A destra, l'opzione Forza del segnale con i vari livelli. Fonte: 9to5Google

Se toccate un dispositivo, che ora è inserito in un riquadro che lo separa dagli altri (e non c'è più il pulsante Pausa), accederete alla pagina di informazioni, che è totalmente diversa. Se infatti prima si accedeva subito ai grafici (immagine sotto, a sinistra), ora la priorità è data alle informazioni.

A sinistra, vecchia pagina di informazioni del dispositivo, a destra la nuova. Fonte: 9to5Google

Toccando il dispositivo, potrete ora rinominarlo o, tramite due comodi pulsanti in stile Material You, metterlo in pausa o dargli priorità, opzione che ora ha ottenuto una nuova voce di 2 ore oltre alle precedenti di 1, 4 e 8, e una volta impostato vedrete un conto alla rovescia (immagine sotto a sinistra, freccia rossa). In basso, sempre nell'immagine di sinistra sotto, potete vedere altre informazioni riguardanti la velocità e un test che si può eseguire. Toccando la voce Grafici sull'uso del dispositivo, accederete finalmente ai grafici, che sono gli stessi di prima ma spostati in un menu secondario (immagine sotto a destra).

A destra, pagina di informazioni del dispositivo nella nuova app Google Home. A destra, i grafici di utilizzo della rete. Fonte: 9to5Google

Ricordiamo che quanto descritto è disponibile nella versione 2.63.1.12 dell'app, se vi siete registrati all'anteprima pubblica. Sotto vi mostriamo come fare.

Come iscriversi all'anteprima pubblica