L’app Google semplifica le impostazioni sugli annunci e sicurezza

L'app Google , nell'ambito di un restyling grafico all'insegna del Material You, sta ottenendo una nuova scorciatoia che consentirà agli utenti di accedere rapidamente alla personalizzazione degli annunci tramite il menu delle impostazioni. Nel dettaglio, è stato aggiunto un nuovo menu denominato "Privacy e sicurezza" : da qui sarà possibile gestire gli annunci da visualizzare/disattivare. Precedentemente, invece, occorreva premere sulla propria immagine in alto a destra e poi su "Gestisci il tuo Account Google"/Dati e privacy/Annunci personalizzati/Il mio centro per gli annunci.

Tra l'altro, sempre nel menu "Privacy e sicurezza" sarà possibile gestire anche le informazioni sul nostro account, come ad esempio il genere, l'età e la lingua oppure le categorie utilizzate per mostrare gli annunci (relazioni, reddito familiare, istruzione, azienda, dimensione dell'azienda, proprietario di una casa, educazione dei figli). Infine, si potrà intervenire sull'attività usata per personalizzare gli annunci (attività web e app, cronologia di YouTube, Aree in cui hai utilizzato Google).

Inoltre, la descrizione del menu "Personalizzazione" sui tablet include "Fornitori di contenuti multimediali". Dunque, è possibile ipotizzare che si tratta del modo in cui il feed di Google Discover potrebbe mostrare consigli sui contenuti multimediali su Google Pixel Tablet. Infine, questa riprogettazione dell'app non è ancora stata ampiamente distribuita. Tuttavia, è possibile personalizzare categorie e marchi relativi agli annunci visitando il sito myadcenter.google.com.