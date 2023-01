Gli obiettivi più sani per il corpo e la mente con l'app Goaly: la nostra prova

Al giorno d'oggi gli smartphone ci accompagnano lungo gran parte della giornata e pertanto, oltre a essere degli ottimi compagni per la vita lavorativa e domestica, possono aiutarci anche nel monitorare i nostri progressi negli obiettivi che ci poniamo nel quotidiano.

In questo senso possono venire in aiuto le tantissime app che si hanno a disposizione sul Play Store. E tra questa troviamo Goaly, un'app che si offre come integrazione smart del nostro calendario. L'abbiamo provata per qualche giorno e vi raccontiamo com'è andata.

Tante opzioni e integrazione con Calendar

Goaly è un'app che si colloca a metà tra un calendario e un tool di gestione di promemoria e appuntamenti. Goaly è un'app molto leggera e che non risulta particolarmente invasiva. Alla prima installazione infatti richiederà soltanto il permesso per accedere a Google Calendar, un'opzione facoltativa che se attivata apre la strada ad un buon numero di personalizzazioni aggiuntive.

L'accesso all'app Goaly può essere fatto dunque tramite l'account sincronizzato sul proprio Calendar oppure senza alcun account. In entrambi i casi si potranno usare le funzioni di base che sono molte:

La sezione principale dell'app permette di visualizzare tutti gli obiettivi impostati e attivi. Oltre a questo è possibile accedere e modificare tali obiettivi in base alle proprie esigenze.

e attivi. Oltre a questo è possibile accedere e tali obiettivi in base alle proprie esigenze. Poi troviamo la sezione dedicata alla creazione degli obiettivi . La creazione può essere svolta a partire da una serie di obiettivi preimpostati dall'app, tutti orientati sul benessere personale fisico e mentale . È anche possibile creare degli obiettivi personalizzati da zero. Nella creazione di un obiettivo verrà richiesto di decidere la frequenza temporale entro cui completare l'obiettivo e la durata dell'attività richiesta per completarlo.

. La creazione può essere svolta a partire da una serie di obiettivi preimpostati dall'app, tutti orientati sul . È anche possibile creare degli obiettivi personalizzati da zero. Nella creazione di un obiettivo verrà richiesto di decidere la entro cui completare l'obiettivo e la richiesta per completarlo. Troviamo la sezione dei progressi che propone diverse statistiche sullo stato di avanzamento negli obiettivi impostati. Interessante per capire se è necessario modificarli o aggiornarli.

che propone diverse sullo stato di avanzamento negli obiettivi impostati. Interessante per capire se è necessario modificarli o aggiornarli. Quindi troviamo la sezione che permette di visualizzare gli obiettivi in arrivo , ovvero le attività che dovrebbero essere completate a breve. Insomma una sorta di calendario degli obiettivi impostati.

, ovvero le attività che dovrebbero essere completate a breve. Insomma una sorta di calendario degli obiettivi impostati. Infine troviamo la sezione delle impostazioni dell'app in cui è possibile gestire il proprio account e personalizzare l'aspetto dell'app.

Il funzionamento di Goaly non presenta intoppi.

Una volta impostato l'obiettivo con relativa frequenza temporale le notifiche arrivano puntuali. Una volta presentare le notifiche è possibile visualizzare, contrassegnare l'obiettivo come completato oppure posticiparlo. Nel caso in cui si arrivasse l'integrazione con Calendar sarà anche possibile visualizzare in Goaly gli appuntamenti relativi al proprio calendario personale, in modo da avere una panoramica sulla fattibilità degli obiettivi aggiuntivi da portare a termine.

Nel complesso l'esperienza con l'app è stata buona. Quello che ci è sembrato un valore aggiunto consiste negli obiettivi preimpostati, tutti focalizzati sul proprio benessere, come ad esempio dedicarsi alla lettura o allo sport. Tutte attività sane che necessariamente devono far parte del nostro quotidiano. Ci sentiamo di consigliarvela nel caso foste alla ricerca di un buon tool, dalla buona interfaccia grafica, in grado di proporre attività sane e salutari con una certa periodicità e che soprattutto difficilmente dà modo di sottrarvicisi.

Download gratis e abbonamenti

Goaly è disponibile al download gratis sul Play Store. La versione gratuita offre tutte le funzionalità dell'app con qualche limitazione, come ad esempio quella riferita al numero massimo di obiettivi. La versione a pagamento è acquistabile in abbonamento a 1,79€ al mese o 7,49€ all'anno oppure una tantum per un importo di 13,99€. Qui sotto trovate il pulsante per il download gratuito nel caso voleste provarla.

Scarica da Play Store