App e giochi gratis e scontati sul Play Store fino al 3 dicembre: X Launcher Pro, Bindy e altro

Siete presi dall'ansia per i regali di Natale (qui i nostri consigli per fare colpo spendendo poco)? Prendetevi una pausa e staccate per qualche minuto con qualche gioco sul vostro smartphone.

Per fortuna, il Play Store offre sempre una selezione di app e giochi in offerta, che ci permettono di accedere a titoli a pagamento anche gratis, o a utili app di cui magari non sapevamo di aver bisogno! Questa settimana troviamo una serie di divertenti giochi come Bindy e NABOKI, utili app come Math Studio, Geometria PRO e Analizzatore Wi-Fi Pro e soluzioni per personalizzare il telefono come X Launcher Pro. Scopriamoli tutti!

Segui AndroidWorld su News