Piante e fiori non hanno più segreti con l'app Flora Incognita

È proprio questo che accade quando si utilizzano app interessanti come quelle che ci avvicinano al mondo vegetale . In questo contesto qualche settimana fa vi abbiamo parlato dell'app Planta , per prendersi cura di piante e fiori, e oggi vi parliamo di Flora Incognita . Andiamo a vedere perché ci è piaciuta molto.

Spesso parliamo di come la tecnologia ci aiuta nella vita di tutti i giorni. I nostri smartphone spesso ci accompagnano in tutte le attività che facciamo, e a volte possono farci distaccare dalla realtà. Altre volte possono fare il contrario .

Flora Incognita non ne sbaglia una

La struttura dell'app prevede il login tramite un account personale. Questa non è una scelta obbligatoria ma permette di salvare la cronologia delle ricerche nel caso in cui si cambi dispositivo.

Come vedete dagli screenshot che trovate in galleria l'app presenta una struttura molto semplice e intuitiva. L'interfaccia utente non è aggiornata secondo i canoni del Material You ma rimane comunque piacevole .

Iniziamo subito col dire che l'app Flora Incognita è nata con il patrocinio del Governo tedesco e del Max-Planck Institute per la biogeochimica, un'istituzione nel mondo accademico per la ricerca sul mondo vegetale.

Perché è meglio di Google Lens

Nel nostro utilizzo di Flora Incognita abbiamo provato a rispondere alla domanda che sorge spontanea quando si usano app per il riconoscimento delle immagini. È meglio di Google Lens? La risposta è sì e la ragione è abbastanza semplice. Flora Incognita nasce proprio per riconoscere organismi vegetali e si basa su un modello con intelligenza artificiale allenato su milioni di immagini che riguardano solo piante, erbe, alberi e fiori. Google Lens invece prevede un utilizzo molto più ampio e per questo è meno specifico.

Inoltre, per ogni vegetale riconosciuto Flora Incognita presenta molte informazioni tecniche, compresa una descrizione dell'organismo appena riconosciuto. Insomma, dopo averla provata continueremo a usarla nel quotidiano.

Flora Incognita è disponibile al download gratuito sul Play Store.

L'app non include annunci pubblicitari, così come non prevede abbonamenti. Questo perché l'app nasce in un contesto di ricerca e non prevede monetizzazione, altro motivo per provarla subito.

Scarica da Play Store