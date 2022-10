L'app di Fitbit si prepara al lancio di Pixel Watch: spunta la nuova interfaccia

Mancano poche ore al lancio (vi ricordiamo che l'evento è fissato per oggi) dell'attesissimo Google Pixel Watch, di cui ormai sappiamo quasi tutto grazie soprattutto a Google, che non ha fatto nulla per tenere nascosto il suo primo smartwatch.

Come abbiamo visto qualche giorno fa, l'orologio sarà caratterizzato anche da una stretta integrazione con Fitbit, il produttore di fitness tracker e smartwatch acquistato da Google nel lontano 2019, e proprio l'app Fitbit per il monitoraggio delle attività si sta preparando per interfacciarsi meglio con Wear OS. Vediamo come.

Sul Play Store infatti sono apparsi nuovi screenshot per l'app di Fitbit, non solo per quanto riguarda la versione per smartphone, ma anche su Wear OS, con il feed Oggi e maggiori dettagli sulle statistiche.

Come si può vedere dall'immagine sotto, in basso le schede sono diventate tre (da quattro, prima immagine a sinistra), in quanto hanno perso il pulsante Premium per il collegamento ai servizi a pagamento.

Quindi ora ci saranno solo Scopri, Oggi e Comunità.

Curiosamente (terza immagine da sinistra), la barra inferiore non è dritta, ma ha un motivo ad arco decisamente non-Material You, come gli indicatori non a forma di pillola.