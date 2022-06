L'app Files di Google si aggiorna: finalmente la scelta predefinita delle app

Nel settore degli smartphone Android una delle app fondamentali da usare su ogni dispositivo consiste nel file manager. Le app utili alla gestione di tutti i file presenti nel dispositivo sono ormai integrate in tutti i sistemi operativi in versione stock.

Files è il file manager che Google ha sviluppato e implementato per tutti gli utenti Android. Si tratta di un file manager che offre anche funzionalità smart che vanno oltre la semplice gestione dei file in locale, come quella per liberare automaticamente memoria tramite la cancellazione di file superflui o doppioni.

Nelle ultime ore è stato distribuito un nuovo aggiornamento per l'app Files di Google, con il quale viene introdotta una novità riguarda una funzionaliltà che ancora mancava su Files. Parliamo della possibilità di scegliere l'app predefinita per aprire una determinata tipologia di file presente sul dispositivo.

Con la nuova opzione sarà possibile scegliere l'alternativa "Sempre" quando viene richiesto con quale aprire un certo tipo di file. La richiesta viene proposta, a livello di sistema Android, quando si prova ad aprire un file compatibile con l'apertura tramite più di una delle app installate sullo smartphone.

Questa sarebbe la novità principale correlata all'aggiornamento in fase di distribuzione, ma non è escluso che ve ne siano altre. nel caso vi accorgeste di ulteriori novità allora potreste segnalarcelo nel box dei commenti qui sotto.

Come menzionato sopra, l'aggiornamento per l'app Files di Google è attualmente in fase di distribuzione automatica attraverso il Play Store. Qui sotto trovate il pulsante per il download diretto.

