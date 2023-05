L'app Files di Google riceve una nuova dose di Material You: l'avete vista?

Google si conferma molto attenta al supporto delle sue app e servizi per smartphone Android. Nelle ultime ore ha distribuito un nuovo aggiornamento per l'app Files, quella che si occupa di gestire tutti i tipi di file su telefoni e tablet.

L'aggiornamento introdotto per l'app Files di Google riguarda prettamente l'aspetto dell'interfaccia grafica. Arrivano infatti delle interessanti novità a tema Material You.

Come potete vedere dagli screenshot che abbiamo pubblicato in basso, tutta l'interfaccia grafica dell'app Files è stata aggiornata coerentemente con il Material You: troviamo quindi una tonalità dell'app coerente con quella di sistema Android, così come tutti gli elementi grafici risultano arrotondati con il nuovo font Google Sans.