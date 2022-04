L'app Files di Google enfatizza ancora Nearby Share

Google ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per l'app Files, quella dedicata agli smartphone Android e che si occupa della gestione dello storage interno e di tutti i file memorizzati in locale.

L'aggiornamento non introduce particolari novità rispetto a quanto visto in precedenza: gli screenshot in galleria mostrano che Google ha posizionato nuovamente il collegamento alla condivisione rapida nelle vicinanze, nota internazionalmente come Nearby Share, nella barra inferiore dell'interfaccia principale dell'app. La novità è riservata all'app Files su dispositivi Pixel.