Ecco l'app che tutti i fantallenatori vorranno

Non è un gestionale, ma il consiglio che cercate

Tutti i fantallenatori sono ogni settimana più o meno assorti nella scelta della formazione. La selezione dei titolari chiaramente è cruciale ai fini del risultato e quindi può risultare comodo avere qualcuno che aiuti sinceramente nella scelta. Lo Strego del Fantacalcio fa proprio questo, è un'app che fornisce consigli statistici sui giocatori a disposizione per schierare la migliore formazione possibile.

L'installazione dell'app è molto semplice e non richiede alcun tipo di registrazione o accesso tramite indirizzo email. Una volta installata si inserisce la propria squadra e si definiscono i vari giocatori. L'app supporta la modalità mantra, ovvero quella per cui è possibile personalizzare il ruolo di ogni giocatore. In questo modo sarà più semplice selezionare l'undici titolare.

Come abbiamo menzionato sopra, Lo Strego del Fantacalcio fornisce essenzialmente consigli su chi schierare. Andiamo quindi a vedere quali sono gli strumenti a disposizione dei fantallenatori per capire chi schierare:

Comparazione dello stato di forma per ogni singolo giocatore in rosa. Viene fornito un dato percentuale sintetico che riassume lo stato di forma del giocatore in base alle ultime prestazioni.

Calendario delle prossime partire da disputare con consigli specifici su alcuni giocatori rilevati come in forma.

Consigli per ogni specifica partita. Si visualizzeranno dei dati percentuali relativi al risultato finale, ma anche quelli relativi ai due giocatori per ogni squadra che sono maggiormente in forma.

Creazione guidata della rosa dei giocatori con indicazioni sullo stato di forma attuale.

Visualizzazione della rosa secondo i ruoli ricoperti da ogni giocatore. Si può impostare la modalità di visualizzazione classica o mantra.

La grafica dell'app, come potete vedere dagli screenshot che trovate a fine articolo, è molto curata e accattivante.

L'interfaccia è ben strutturata e difficilmente risulterà difficile orientarsi.

Tirando un po' le somme, Lo Strego del Fantacalcio è un'app che può rivelarsi essenziale per un fantallenatore appassionato. Sia ben chiaro che non va intesa come un sostitutivo della classica app gestionale del Fantacalcio, tant'è che non facciamo nemmeno il paragone. Lo Strego del Fantacalcio è un'app che va intesa come uno strumento che aiuta a sciogliere dubbi di formazione. Le stelle aiutano a capire quanta probabilità di prendere bonus ha un giocatore, le frecce il suo stato di forma (con indicazione anche per gli infortunati) e soprattutto lo strumento comparazione è un valido supporto.

Poi, lo sappiamo bene, nel Fantacalcio, come nella vita, esistono scelte di cuore dei fantallenatori che nessun IA o statistica potrà mai intaccare.