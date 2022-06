Le app essenziali da avere su un nuovo smartphone Android

Il mondo degli smartphone Android è altamente variegato perché il robottino verde è presente su migliaia di modelli diversi prodotti da aziende diverse. Dal punto di vista delle app disponibili la scelta è ancora più ampia con il Play Store, il noto app store ufficiale di Google per Android, che contiene milioni di contenuti. Oltre a questo, bisogna anche considerare tutte quelle app sviluppate dai singoli produttori e che troviamo preinstallate su specifici modelli, basti pensare alle app di Samsung che troviamo sul Galaxy Store. Da qui è abbastanza semplice arrivare a chiedersi quali siano le app davvero importanti, che assolutamente non dobbiamo perderci su un nuovo smartphone Android. La risposta non è semplice perché le app che si installano dipendono fortemente dalla tipologia di utente e di utilizzo che si fa dello smartphone. La risposta che proviamo a dare noi è rivolta quindi ad un pubblico più eterogeneo possibile e include le app che davvero dovreste installare al primo utilizzo di un nuovo smartphone Android.

Indice

Messaggistica e videochiamate

Tra le app che sicuramente dovreste installare immediatamente su un nuovo smartphone Android troviamo quelle di messaggistica istantanea. È bene notare che tutte le più popolari app di messaggistica offrono ormai servizi di videochiamata. Andiamo a vedere quelle più diffuse e interessanti: WhatsApp WhatsApp è una delle app di messaggistica istantanea più usate al mondo. I suoi miliardi di utenti la rendono quasi obbligatoria da installare al primo utilizzo. Scarica da Play Store Telegram Telegram è l'alternativa più popolare e, probabilmente, più personalizzabile di WhatsApp. Anche Telegram può contare su un consistente numero di utenti. Sempre su Telegram trovate anche il nostro canale dedicato alle offerte, qui sotto trovate il pulsante per l'iscrizione. Canale Telegram Offerte Scarica da Play Store Signal Signal è una piattaforma di messaggistica creata e sviluppata dal creatore di WhatsApp e si è gudagnata una bella fetta di popolarità per essere molto focalizzata sulla privacy degli utenti. Scarica da Play Store Google Duo Duo è una delle app che arriva preinstallata su diversi dispositivi Android, soprattutto sui Pixel di Google. Duo è stata concepita per effettuare videochiamate, le quali offrono diversi strumenti di personalizzazione. L'app Chat, sempre da Google, permette invece di gestire la messaggistica istantanea. Scarica da Play Store

Fotografia

Uno degli aspetti più usati e sviluppati degli smartphone al giorno d'oggi è quello fotografico, con fotocamere sempre più potenti e funzionalità software dedicate alla fotografia sempre più avanzate. E allora è ovvio che tra le app da avere assolutamente su uno smartphone troviamo quelle per sfruttare al massimo il comparto fotografico sul proprio smartphone. Google Camera La Google Camera è una delle app che meglio sfrutta i comparti fotografici degli smartphone Android. Nativamente la Google Camera si trova sui Pixel di Google. Da diversi anni però sono disponibili diversi porting di terze parti, i quali rendono la Google Camera, e le sue funzioni native come l'HDR+, le ottimizzazioni di Google e le feature come la Gomma Magica, compatibili anche con altri modelli Android. Installare un porting compatibile della Google Camera sul proprio smartphone non Pixel non è possibile tramite il Play Store. L'installazione deve avvenire manualmente, scaricando l'apk adatto al proprio modello e procedendo all'installazione. Trovate maggiori dettagli sul sito dove sono raccolte tutte le versioni del porting. Open Camera Open Camera è una delle più apprezzate app di terze parti per scattare foto su smartphone Android. L'app è ricca di funzionalità di scatto, compresa quella manuale che permette di regolare numerosi parametri di scatto. La trovate sul Play Store. Scarica da Play Store Snapseed Snapseed è un'app di ufficiale di Google dedicata al fotoritocco. Nel corso degli anni non è stata aggiornata spesso ma propone tantissime alternative per modificare le immagini. La trovate disponibile al download gratuito sul Play Store. Scarica da Play Store

Social Network

Tra le app da consigliare non possono mancare i social network. Questi ovviamente non hanno bisogno di presentazioni e, in questo caso, quelle che trovate in elenco sono presenti prettamente per meriti di diffusione: Instagram

Facebook

TikTok

Twitter

Snapchat Iscriviti al Gruppo Facebook Tra quelle più popolari ci sentiamo di segnalarvi anche BeReal, una piattaforma social che si distingue dalle più note per essere più attenta alla qualità delle interazioni tra utenti e alla qualità dei contenuti condivisi. Scarica da Play Store

News

Gli smartphone li usiamo quotidianamente e pertanto sono anche uno dei nostri mezzi di informazione. Allora tra le app che ci sentiamo di consigliarvi ci sono quelle dedicate alle news. Andiamo a vedere le più interessanti: Inoreader Si tratta di una delle più longeve app per la gestione e consultazione delle news. Recentemente ha ricevuto un corposo aggiornamento della sua interfaccia grafica. Rimane uno dei feed che ci sentiamo di consigliarvi di più. La trovate gratis sul Play Store. Scarica da Play Store Feedly Feedly è uno dei principali rivali di Inoreader tra i feed RSS. Anche quest'app ha ricevuto un rilevante aggiornamento dell'interfaccia grafica recentemente. La trovate sul Play Store. Scarica da Play Store Flipboard Flipboard è un'altra app per la gestione delle news molto apprezzata. Flipboard ha guadagnato molti consensi nel tempo su piattaforma Android, al punto da essere integrata come app preinstallata in diversi dispositivi Samsung. Scarica da Play Store

Trasporti

Gli smartphone vengono usati ovviamente anche in mobilità, e allora possono tornare molto utili delle app per la consultazione degli orari e delle alternative del trasporto pubblico. Chiariamo che le alternative che state per leggere hanno molti punti in comune con Google Maps, l'app che arriva preinstallata da Google, che ormai copre molte funzioni per i trasporti pubblici che prima non erano presenti. Moovit Moovit è una delle app più longeve e aggiornate nel mondo Android. L'app permette di consulare gli orari e la disponibilità dei mezzi di trasporto pubblico in tantissime città del mondo. La trovate gratuitamente sul Play Store. Scarica da Play Store Citymapper Citymapper somiglia molto a Google Maps, al punto che è in grado di calcolare percorsi e itinerari. L'app è principalmente focalizzata sui trasporti pubblici e funziona benissimo nelle principali città italiane ed europee. La trovate gratis sul Play Store. Scarica da Play Store Orario Treni Se siete dei pendolari sui treni allora potrebbe tornarvi molto utile Orario Treni. L'app propone informazioni molto dettagliate sugli orari dei treni e sul loro stato in tempo reale su tutto il territorio nazionale. La trovate disponibile al download gratuito sul Play Store. Scarica da Play Store

Utilità