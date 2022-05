App e giochi in offerta sul Play Store: ecco i nuovi sconti

Sul Play Store non mancano mai delle offerte per app e giochi e, come in questo caso, a volte possono essere interessanti. Nelle ultime ore sono stati infatti pubblicati diversi sconti per app e giochi Android. Andiamo a vederli insieme.

Stone Of Souls HD GRATIS

GPS Speed Pro GRATIS

Infinity Dungeon 2! GRATIS

Fresy – Icon Pack GRATIS

Smart Loan Calculator Pro GRATIS

Swiftly switch – Pro 2,49€

Klocki 0,79€

Star Chindy : Space Roguelike 1,79€

The Last Roman Village 1,19€

Travel Tracker Pro – GPS 3,49€

ProShot 1,19€

F-Stop Gallery Pro 3,49€

Fairy Knights 0,89€

Screen Repair and Calibrator Pro 2,99€

SuperPSX Pro (All in One Emulator) 3,49€

Gli sconti per i giochi e le app appena elencato dovrebbero essere disponibili almeno entro i prossimi giorni. In ogni caso aspettatevi che non durino per molto tempo.