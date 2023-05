Scopriamo l'app Glicemia: come costruire un diario del diabete

Al giorno d'oggi usiamo i nostri telefoni in tantissimi contesti, e grazie al supporto delle varie app e servizi per i dispositivi Android e iOS possiamo svolgere diverse attività quotidiane in modo semplice. La tecnologia vi viene in aiuto in tantissime situazioni, e tra queste troviamo anche quelle relative alla sfera della salute. Nello specifico, sul Play Store troviamo una serie di app che aiutano nel tracciamento di parametri di salute legati a patologie diffuse ma serie. In questi giorni abbiamo provato l'app Glicemia, vi raccontiamo perché ci è piaciuta.

I dettagli fanno la differenza

L'app Glicemia ha come obiettivo principale concedere ai suoi utenti di costruire un dettagliato monitoraggio del livello di glicemia nel sangue giorno dopo giorno. Se state leggendo questa guida probabilmente saprete di cosa parliamo quando nominiamo la glicemia. Questo parametro relativo al sangue è molto importante nel caso di patologie diffuse come il diabete. Tenere sotto controllo la glicemia infatti è fondamentale per avere una valutazione di massima del decorso della malattia del diabete, la quale coinvolge sostanzialmente il pancreas. Il monitoraggio della glicemia è tanto più efficace quanto più frequentemente e accuratamente si tiene traccia del monitoraggio. Vi diciamo subito che l'app Glicemia non misura la glicemia nel sangue. Anzi, rafforziamo quanto appena detto chiarendo che la glicemia non si può misurare con un telefono. Almeno non con un classico telefono che troviamo sul mercato. La misurazione della glicemia deve infatti avvenire tramite dispositivi appositi e tramite un prelievo di una piccola porzione di sangue. L'app Glicemia quindi permette di salvare e tenere traccia di tutti i valori della glicemia rilevati nel corso del tempo. Così facendo si potrà costruire una sorta di diario del diabete, per controllare l'andamento della glicemia nel corso della giornata e della settimana. Questo può essere estremamente d'aiuto soprattutto per esperti medici che devono valutare eventuali condizioni patologiche. Abbiamo detto che nel monitoraggio della glicemia l'accuratezza e la frequenza delle misurazioni gioca un ruolo fondamentale. E l'app Glicemia vi offre tutte le opzioni per essere il più accurati possibile nelle misurazioni: trovate infatti l'opzione per impostare delle sveglie in modo da non perdere nessuna misurazione, la possibilità di accedere a informazioni utili per effettuare misurazioni accurate, impostare un intervallo di tempo entro il quale effettuare le misurazioni successive e personalizzare le unità di misura delle misurazioni. Troviamo tante alternative anche dal punto di vista della visualizzazione dei dati, con grafici temporali dettagliati e personalizzabili in base alle esigenze di monitoraggio.

Versione gratis e a pagamento