L'app che vi permette di creare e personalizzare tutte le scorciatoie che volete

Abbiamo sempre lodato il mondo Android per l'alto livello di personalizzazione offerto ai suoi utenti. Questo passa dalla possibilità di personalizzare il launcher (questi i migliori launcher per Android) fino ad arrivare a quella più profonda accessibile solo con i permessi di root. Per rimanere in tema di personalizzazione alla portata di tutti, abbiamo provato un'app molto interessante che permette di creare e personalizzare scorciatoie a specifiche app. Si tratta di Pinned Shortcuts, vi spieghiamo come si usa e perché ci è piaciuta.

Perché ha una marcia in più

Pinned Shortcuts è un'app molto leggera con un'interfaccia ben progettata e semplice. Gli screenshot che trovate in galleria trasmettono subito questa sensazione di ordine e semplicità d'uso. Per il suo funzionamento non vengono richiesti permessi ai dati personali o alle notifiche, così come non viene richiesto di iscriversi o effettuare login. Pinned Shortcuts ha lo scopo principale di permettere agli utenti di creare rapide scorciatoie alle app, accessibili tramite il menù che appare dopo la pressione prolungata sull'icona di un'app. La marcia in più sostanziale di questa app consiste nel fatto che permette cose che non sono possibili con altre, a meno di acquisire i permessi di root. Pinned Shortcuts permette a tutti coloro che la installano la possibilità di associare delle scorciatoie ad app installate sul proprio smartphone nel menù contestuale che appare dopo la pressione prolungata sull'icona di un'app. Il funzionamento è immediato, si possono piazzare le icone con menù contestuali personalizzati nella schermata home del launcher e usarli quotidianamente.

Procedura semplice e personalizzazione

L'utilizzo di Pinned Shortcuts è immediato. Dopo la prima installazione sarà sufficiente aprirla per iniziare a personalizzare le scorciatoie alle app che si intedono creare. Ecco la procedura descritta nel dettaglio: Aprire Pinned Shortcuts. Selezionare Create New. Selezionare l'app alla quale si intende associare il menù contestuale con le scorciatoie. È possibile scegliere la stessa icona di Pinned Shortcuts. Selezionare l'icona appena scelta dal pannello superiore. Selezionare le app che si intendono inserire nel menù delle scorciatoie. Ordinare la sequenza delle scorciatoie inserite se necessario. Toccare Save. Questa procedura permette di avere le scorciatoie personalizzate per ogni app installata. Per ogni scorciatoia e per ogni lista di scorciatoie è possibile personalizzare l'icona, personalizzare la descrizione dell'icona. È possibile inoltre personalizzare il tema delle icone dalla sezione home dell'app, così come è possibile selezionare uno specifico icon pack (se il launcher lo supporta). Nel complesso Pinned Shortcuts funziona benissimo: l'abbiamo provata su Pixel Launcher e non abbiamo avuto alcun problema di compatibilità.

Gratuita e senza pubblicità