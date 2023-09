L'app per comprare eSIM economiche in tutto il mondo

I vantaggi delle eSIM sono abbastanza chiari, ma forse non avete pensato a quanto potrebbero esserlo durante un viaggio extra europeo per avere traffico dati e traffico telefonico a disposizione. In questo contesto abbiamo provato un'app molto interessante che permette proprio di acquistare le eSIM in base alla propria destinazione. Si chiama Mobimatter e vi raccontiamo perché ci è piaciuta.

Negli ultimi anni abbiamo visto un consistente incremento degli smartphone con supporto alle eSIM , le SIM digitali che non necessitano della scheda fisica per funzionare e che per questo risultano molto più accessibili e comode.

Le eSIM dove volete e come volete, a ottimi prezzi

Mobimatter è un'app molto semplice con un unico scopo: permettervi di acquistare eSIM in base alla vostra destinazione. Come vedete dagli screenshot in galleria, l'app si presenta con un'interfaccia molto gradevole e comprensibile. Al primo avvio potrete effettuare l'accesso con un account personale, iscrivervi al servizio con il vostro indirizzo email oppure usare l'app come ospite, senza effettuare registrazione o login.

La schermata principale dell'app raccoglie una panoramica di tutte le eSIM in vendita. In realtà, si tratta di una panoramica che raccoglie tutte le destinazioni di viaggio, e poi in base a quelle è possibile scegliere l'offerta con eSIM più conveniente o più indicata.

Dunque, una volta scelta la destinazione sarà possibile scegliere il bundle con eSIM che più vi interessa. Tra le informazioni che vengono mostrate troviamo i giorni di validità e il bundle di traffico dati incluso, insieme al prezzo ovviamente. Poi scegliendo una specifica offerta sarà possibile consultare ulteriori dettagli ed eventuali vincoli di utilizzo.

L'acquisto della eSIM con offerta annessa è molto semplice: si può pagare con carta di credito o di debito e successivamente riscattare la eSIM e l'offerta scelta. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di eSIM prepagate. Per l'attivazione sarà sufficiente scaricare il codice QR e confermare la scelta di attivarla sul proprio smartphone.

In conclusione, Mobimatter è la scelta perfetta per coloro che si trovano a fare un viaggio extra europeo e hanno bisogno di traffico dati e traffico telefonico in mobilità. Con questa app non sarà necessario recarsi in alcun negozio fisico, e non sarà necessario nemmeno muoversi con largo anticipo visto che l'attivazione avviene in pochi minuti digitalmente.