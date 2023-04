L'app perfetta per non perdervi i compleanni, anche senza Facebook

Negli ultimi anni abbiamo visto dei grandi passi in avanti da parte della tecnologia nei confronti delle applicazioni di tutti i giorni. Questo si riflette anche nell'offerta di app per dispositivi Android, ormai indicate per qualsiasi tipo di attività quotidiana. Un aspetto sul quale la tecnologia ci può dare una grossa mano è quello della memoria. Il nostro cervello è ovviamente limitato e spesso può risultare difficile ricordarsi specifici dettagli. Questo è il caso dei compleanni. In questo articolo quindi andremo a conoscere Birday, un'app molto interessante che vi permette di non perdervi nemmeno un compleanno delle persone alle quali tenete.

Indipendenza totale da Facebook e promemoria

Chiariamo subito che il concetto sul quale si basa l'app Birday non è per niente originale. Di app che ricordano automaticamente i compleanni ce ne sono tantissime, oltre ai numerosi servizi di Google e Meta che permettono di farlo da sempre. Un esempio lampante lo abbiamo con Facebook, il social che invia quotidianamente le notifiche dei compleanni ai suoi utenti, a patto che gli altri utenti abbiano fornito il permesso a tale notifica. Non ci nascondiamo e vi diciamo che anche noi, nel corso degli anni, abbiamo spesso approfittato della memoria di Facebook per ricordarci compleanni di amici e familiari. Tutto questo incipit dovrebbe quindi sottolineare quanto effettivamente sia valida Birday, un'app che ricorda i compleanni e che riesce comunque a stupire in positivo nel 2023. Birday è un progetto open source e sviluppato completamente in Kotlin, aspetti che già ci fanno sorridere. Come vedete dagli screenshot che trovate in basso, l'app punta molto sull'interfaccia. Questa appare molto curata e semplice, con linee coerenti con il Material You al punto che anche la tonalità principale è coerente con quella di sistema.

Un secondo aspetto fondamentale di Birday è la sua totale indipendenza da Facebook e altri tipi di promemoria, come quelli di Calendar che alcuni utenti potrebbero usare per ricordare compleanni e ricorrenze. Non servirà dunque alcun login per usare l'app, così come non servirà collegare alcun account social. L'utilizzo di Birday è molto semplice. Al primo avvio verrà richiesto di accedere ai contatti, operazione necessaria se si intendono importare automaticamente le ricorrenze associate ai contatti. Queste sono le funzionalità principali dell'app: Potete impostare ricorrenze per compleanni e anniversari di vario tipo.

In conclusione, abbiamo trovato Birday molto valida. Funziona bene, non perde una notifica e il consumo in background è minimo. Inoltre, è totalmente indipendente dalla volontà degli altri sul ricordarvi o meno del compleanno. Le notifiche di Facebook, ad esempio, sono subordinate all'approvazione degli utenti in merito alla visualizzazione della notifica del proprio compleanno. Con Birday sarete invece voi a decidere quali compleanni e ricorrenze ricordare.

L'unica vera scomodità che abbiamo trovate nel suo utilizzo consiste nella necessità di impostare manualmente le ricorrenze che non sono associate ad alcun account e che quindi non si possono importare automaticamente. Questa operazione però va fatta una sola volta, avendo allo stesso tempo fiducia nella propria memoria e sperando che questa non vi tradisca dimenticando una ricorrenza importante da impostare nell'app.

Download gratuito, niente pubblicità