Le app Calendario e Reminder di Samsung ricevono nuove personalizzazioni

Da diversi anni ormai Samsung offre diversi servizi software associati ai suoi smartphone e tablet Android . Un esempio lampante è la One UI e tutte le app a essa collegate. Nelle ultime ore Samsung ha rilasciato dei nuovi aggiornamenti proprio per due delle sue principali app.

L'app Samsung Reminder invece è stata aggiornata alla versione 12.4.03.8 . L'update introduce l'opzione Edit Category all'interno del menù delle impostazioni aggiuntive dell'app. Arriva anche una nuova opzione per visualizzare le notifiche dall'app separatamente nella schermata di blocco, anche quando le impostazioni di sistema sono selezionate per non mostrare notifiche generali nella schermata di blocco.

Infine, anche l'app Nearby Device Scanning di Samsung è stata aggiornata. Si tratta della versione 11.1.10.2, con la quale viene migliorata la gestione delle richieste di permesso alla connettività Bluetooth quando si usano le funzionalità SmartView.

Tutti gli aggiornamenti descritti per le app di Samsung sono attualmente in fase di distribuzione automatica per tutti i modelli Samsung supportati. Gli aggiornamenti delle app sono in fase di rollout attraverso il Galaxy Store di Samsung.