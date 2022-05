Le app Android arrivano su Windows 11 in Italia!

Arrivano delle novità molto consistenti per gli utenti Android e Windows in Italia. Si tratta dell'espansione del cosiddetto Windows Subsystem for Android, il quale diventa ufficialmente disponibile anche in Italia.

Con il supporto ufficiale al Windows Subsystem for Android da parte di Windows 11 in Italia, tutti gli utenti che hanno un PC aggiornato a Windows 11 potranno eseguire le app Android anche in ambiente Windows. Abbiamo provato questa funzionalità quando ancora non era disponibile ufficialmente nel nostro paese, e quando era un'esclusiva del programma Windows Insider.

Microsoft ha esplicitamente menzionato l'Italia tra i nuovi paesi in cui il Windows Subsystem for Android è disponibile su Windows 11 in via ufficiale. Pertanto possiamo aspettarci che la novità arrivi entro le prossime ore o al massimo entro i prossimi giorni tramite un aggiornamento del sistema operativo.

Vi ricordiamo che le app Android su Windows 11 potranno essere scaricate attraverso Amazon Appstore. Sarà quindi necessario installare prima lo store di Amazon tramite Microsoft Store.