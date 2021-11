App Android più utili per tenere le spese personali sotto controllo

Mai perdere di vista la gestione del denaro per evitare di trovarsi in difficoltà alla fine del mese. O semplicemente per rispettare il programma di spese prefissato, magari in vista di un grande acquisto da effettuare, come una nuova auto. In un'epoca di smaterializzazione del denaro ovvero di ricorso agli strumenti elettronici, è più facile spendere di più di quanto si è immaginato di fare.

Ecco dunque che tenere sotto controllo le ricevute e gli scontrini degli acquisti è importante sia per capire come usiamo il denaro. Anche perché gli scontrini e le ricevute sono spesso il solo documento utile per far valere la garanzia dei prodotti comprati. Ci sono insomma varie ragioni per mantenere alto il livello di attenzione. E la disponibilità di app Android per tenere le spese personali sotto controllo non può che facilitare questa operazione. Di seguito alcune delle più interessanti.