Android 13 consentirà agli sviluppatori di ottimizzare meglio le app per reti lente

Man mano che escono le nuove Developer Preview, Android 13 si sta rivelando una fonte sempre maggiore di novità, non solo per gli utenti, ma anche per gli sviluppatori. Il sito Esper, infatti, ha scoperto che nell'ultima DP2 Google ha iniziato a prevedere la possibilità di ridurre la velocità del collegamento Internet.

Questo aspetto è particolarmente importante per gli sviluppatori, in quanto permette di testare un'applicazione anche in condizioni di connessione non ottimale, ed è un'opzione già disponibile nell'emulatore di Android Studio. Ovviamente provare su un dispositivo fisico è un'altra cosa, e in passato gli sviluppatori per indebolire il segnale radio dovevano mettere i telefoni in una gabbia di Faraday, in alcuni casi usando addirittura un microonde (spento, ovviamente).