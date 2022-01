Anche le app BlackBerry per Android hanno i mesi contati

A fine dicembre vi abbiamo parlato della fine del sistema operativo BlackBerry OS , che da qualche giorno ha ormai smesso di funzionare: l'azienda però ha deciso di mandare in pensione anche le app per Android rilasciate nel corso di questi anni e che erano preinstallate sui dispositivi BlackBerry con sistema operativo del robottino verde.

Mentre molte di queste applicazioni hanno già terminato il loro ciclo vitale nel 2019, altre erano ancora in funzione: tutte però non saranno più supportate a partire dal 31 agosto 2022. In particolare, le app che non riceveranno più nessun aggiornamento da quest'anno sono: Password Keeper, DTEK, Launcher, Privacy Shade e Keyboard.

Queste sono al momento ancora disponibili sul Play Store e alcune possono essere anche installate su dispositivi non-BlackBerry. In ogni caso, queste non smetteranno necessariamente di funzionare del tutto, ma il fatto che non saranno più aggiornate rende davvero inutile installarle al giorno d'oggi.