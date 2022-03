Anche il Play Store diventa più a misura di tablet e pieghevoli

Google continua a puntare forte sui tablet. In un post sul blog degli sviluppatori Android, l'azienda ha annunciato grandi novità per il Play Store allo scopo di facilitare la ricerca delle app su dispositivi con ampi display. Le novità che verranno introdotte con questo aggiornamento sono principalmente tre: maggiore evidenza delle app e giochi di alta qualità, avvisi riguardo app non ottimizzate ed una diversa visualizzazione delle recensioni.

Nel dettaglio, appena l'utente aprirà il Play Store, vedrà messe in evidenza principalmente le app considerate di "alta qualità" per dispositivi come tablet. Di contro, Google, con appositi messaggi, segnalerà quelle che risultano "non ottimizzate" per funzionare su ampi display. In ultimo, le recensioni saranno suddivise in base al tipo di dispositivo utilizzato. Ad esempio, gli utenti che utilizzano un tablet leggeranno le recensioni di un'app rilasciate da altri utenti con tablet.