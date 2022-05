Amazon non fa più scaricare beni digitali: addio agli ebook con la sua app

Amazon ha infatti fermato la possibilità di scaricare beni digitali a pagamento tramite la sua app. L'azienda ha contestualmente chiesto a tutti i suoi utenti di acquistare tali beni digitali tramite il suo sito ufficiale e l'app Kindle . La decisione arriva in risposta alla nuova politica di Google, la quale prevede commissioni del 30% sugli acquisti in-app per tutte le aziende con fatturato superiore al milione di dollari.

Arriva una rilevante novità da parte di Amazon , la quale riguarda da vicino le sue politiche per i beni digitali, ovvero quei contenuti a pagamento come gli ebook che vende a livello globale.

La decisione permetterà dunque ad Amazon di non dover più pagare le commissioni, visto che gli acquisti non verranno più effettuati tramite la sua app ufficiale.

Certo la faccenda può assumere delle note dolenti per Amazon: tanti suoi clienti sono abituati a usare la sua app ufficiale per fare acquisti digitali, come ad esempio per l'acquisto di ebook. La decisione di Amazon potrebbe quindi scoraggiare questa tipologia di clienti e togliere ad Amazon entrate.